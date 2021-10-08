Сьогодні рада продовжить обирати спікера

Деталі

Позачергове засідання відбудеться о 16:00. Так, раніше головуюча на засіданні Олена Кондратюк повідомила, що фракція “Слуга народу” пропонує на посаду Голови Верховної Ради кандидатуру Руслана Стефанчука. Народні депутати запропонували на цю посаду кандидатури: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Яни Зінькевич. Вони публічно відмовились від голосування через конфлікт інтересів.

Пізніше під час своїх виступів Железняк та Лерос заявили самовідвід.

Контекст

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.



Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще 5 жовтня затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його було передано народним депутатам.