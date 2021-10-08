Сьогодні рада продовжить обирати спікера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Депутати Верховної Ради сьогодні, 8 жовтня, продовжать процедуру обрання спікера Верховної Ради. Про це заявила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк, передає УНН.
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Позачергове засідання відбудеться о 16:00. Так, раніше головуюча на засіданні Олена Кондратюк повідомила, що фракція “Слуга народу” пропонує на посаду Голови Верховної Ради кандидатуру Руслана Стефанчука. Народні депутати запропонували на цю посаду кандидатури: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Яни Зінькевич. Вони публічно відмовились від голосування через конфлікт інтересів.
Пізніше під час своїх виступів Железняк та Лерос заявили самовідвід.
Контекст
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.
Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці “Слуги народу” Євгенії Кравчук, ще 5 жовтня затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його було передано народним депутатам.