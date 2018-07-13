Сегодня проходят вступительные экзамены на магистратуру по праву
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По всей Украине сегодня 18 тысяч абитуриентов сдают “ВНО в магистратуру” на “Право” и “Международное право”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“В пятницу, 13 июля 2018 года, по всей Украине проходит ”ВНО в магистратуру“ для тех абитуриентов, желающих учиться на специальностях ”Право“ и ”Международное право“. Будущие магистры составляют единый специальный вступительный экзамен (ЕСВЭ), который содержит 2 блока”, - говорится в сообщении.
Как отметили в МОН, вступительный экзамен состоит из двух блоков:
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- Первый — тест общих учебных юридических компетенций. Он включает тестирование таких качеств: аналитическое мышление, критическое мышление, логическое мышление.
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- Второй блок — тест по праву. Он включает тестирование по 8 базовым правовым дисциплинам: конституционному, административному, гражданскому, гражданско-процессуальному, уголовному, уголовно-процессуальному праву Украины, международному публичному праву и международной защите прав человека. Последние две дисциплины были включены в программу теста в этом году впервые. Программы, по которым заключались тесты, были размещены на сайте МОН.
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Всего на выполнение ЕСВЭ отведено 200 минут: 75 — на первый блок (30 заданий) и 125 — во второй (100 заданий).
Ранее, 11 июля, поступающие в магистратуру сдавали единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО. Можно было выбрать тестирование по английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому языку.
ЕВЭ проходили поступающие в магистратуру по специальностям “Право”, “Международное право” и по специальностям отраслей знаний “Гуманитарные науки” (кроме специальности “Филология”), “Социальные и поведенческие науки”, “Журналистика”, “Право”, “Сфера обслуживания”, "Международные отношения".