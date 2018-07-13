Сьогодні проходять вступні випробування до магістратури з права
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. По всій Україні сьогодні 18 тисяч вступників складають “ЗНО в магістратуру” на “Право” та “Міжнародне право”. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“У п’ятницю, 13 липня 2018 року, по всій Україні проходить „ЗНО в магістратуру“ для тих вступників, які бажають навчатися на спеціальностях „Право“ та „Міжнародне право“. Майбутні магістри складають єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), що містить 2 блоки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МОН, вступний іспит складається із двох блоків:
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- Перший — тест загальних навчальних правничих компетентностей. Він включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення.
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- Другий блок — тест з права. Він включає тестування з 8 базових правничих дисциплін: конституційне, адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини. Останні дві дисципліни були включені в програму тесту цього року вперше. Програми, за якими укладалися тести, були розміщені на сайті МОН.
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Загалом на виконання ЄФВВ відведено 200 хвилин: 75 — на перший блок (30 завдань) та 125 — на другий (100 завдань).
Раніше, 11 липня, вступники в магістратуру складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО. Можна було обрати тестування з англійської, або німецької, або французької, або іспанської мови.
ЄВІ проходили вступники в магістратуру за спеціальностями “Право”, “Міжнародне право” та за спеціальностями галузей знань “Гуманітарні науки” (крім спеціальності “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Право”, “Сфера обслуговування”, “Міжнародні відносини”.