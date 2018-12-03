Сегодня православные отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы

В Святом Евангелии ничего не говорится о событии Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник, как и праздник Рождества (Вторая Пречистая) и Успения Божией Матери (Успение), основанное на традициях Церкви и на апокрифах. Эти источники дают, что родители Пресвятой Богородицы св. Иоаким и Анна, будучи бездетными, дали обещание, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм. Господь Бог услышал их молитвы и дал им дочь. Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца св. Иоанна Предтечи. Здесь Пресвятая Богородица находилась длительное время до помолвки со св. Иосифом.

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В календарном цикле украинского народа этот праздник завершает осенний сезон и начинает зимний. Главной целью празднования этого дня было навлечь богатство и благополучие на будущий год.



Как сообщал УНН, торжественное открытие резиденции Святого Николая в Великой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялось в последний день осени, 30 ноября.