Сегодня работников ЗАЭС будут убеждать подписать контракты с росатомом – Энергоатом

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"1 декабря 2022 во второй половине дня рашисты планируют провести совещание с персоналом станции. Будут призывать работников к сотрудничеству с врагом, обещая "золотые горы": высокую зарплату, стабильность, кучу социальных благ и т.д. Будут убеждать, что персонал станции вне политики и его главная задача – работать ради безопасности атомной станции. Это действительно так. Но помните, кто именно захватил станцию, кто нарушил все принципы ядерной и радиационной безопасности, превратив ЗАЭС в военную базу с солдатами, тяжелой техникой и оружием в машинных залах, кто давит и издевается над персоналом", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент "Энергоатома" Петр Котин уволил заместителя главного инженера Запорожской АЭС юрия черничука, который сотрудничает с российскими оккупантами.