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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Сьогодні працівників ЗАЕС переконуватимуть підписати контракти з росатомом – Енергоатом

Сьогодні працівників ЗАЕС переконуватимуть підписати контракти з росатомом – Енергоатом

Київ • УНН

 • 706691 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні колаборант і колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС юрій чернічук переконуватиме персонал станції підписувати контракти з фейковою "Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС", якою керує росатом. Про це у Telegram повідомила компанія "Енергоатом", передає УНН.

Цитата

"1 грудня 2022 року у другій половині дня рашисти планують провести нараду з персоналом станції. Будуть закликати працівників до співпраці з ворогом, обіцяючи "золоті гори": високу зарплату, стабільність, купу соціальних благ тощо. Будуть переконувати, що персонал станції поза політикою і його головне завдання – працювати заради безпеки атомної станції. Це дійсно так. Але пам'ятайте, хто саме захопив станцію, хто порушив усі принципи ядерної та радіаційної безпеки, перетворивши ЗАЕС на військову базу з солдатами, важкою технікою та зброєю в машинних залах, хто тисне та знущається з персоналу", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент "Енергоатому" Петро Котін звільнив заступника головного інженера Запорізької АЕС юрія чернічука, який співпрацює з російськими окупантами.

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