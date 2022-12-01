Сьогодні працівників ЗАЕС переконуватимуть підписати контракти з росатомом – Енергоатом

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"1 грудня 2022 року у другій половині дня рашисти планують провести нараду з персоналом станції. Будуть закликати працівників до співпраці з ворогом, обіцяючи "золоті гори": високу зарплату, стабільність, купу соціальних благ тощо. Будуть переконувати, що персонал станції поза політикою і його головне завдання – працювати заради безпеки атомної станції. Це дійсно так. Але пам'ятайте, хто саме захопив станцію, хто порушив усі принципи ядерної та радіаційної безпеки, перетворивши ЗАЕС на військову базу з солдатами, важкою технікою та зброєю в машинних залах, хто тисне та знущається з персоналу", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент "Енергоатому" Петро Котін звільнив заступника головного інженера Запорізької АЕС юрія чернічука, який співпрацює з російськими окупантами.