Сегодня планируется заседание правительства по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня планируется заседание Кабинета министров Украины, на котором может быть принято решение по цене на газ. Об этом сообщил УНН информированный источник.
"Сегодня на вечер планируется заседание правительства", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, на днях Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго - до 27 октября.
В то же время в украинском правительстве ведут переговоры с МВФ относительно цены на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предостерег, что не уверен, "насколько это корректно". Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.