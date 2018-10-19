Сьогодні планується засідання уряду щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні планується засідання Кабінету міністрів України, на якому може бути ухвалене рішення щодо ціни на газ. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.
"Сьогодні на вечір планується засідання уряду", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, днями Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго - до 27 жовтня.
Водночас в українському уряді ведуть переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%. Водночас, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв застеріг, що не впевнений, "наскільки це коректно". Також він заявляв, що український уряд на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.