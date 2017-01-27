Сегодня последний день визита А.Хуга на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня последний день 10-дневного визита на Донбасс первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Об этом он сообщил во время видео-брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сегодня последний день моего 10-дневного визита на Донбасс. Мои коллеги и я объездили всю линию столкновения от Азовского моря до Луганска. Было грустно видеть, что почти ничего не изменилось, насилие продолжается до сих пор", - сказал А.Хуг.
Также он сообщил, что ночные камеры наблюдения зафиксировали входной и выходной огонь в районе Станицы Луганской, что свидетельствует о нарушении обеими сторонами режима разведения сил и средств на этом участке.
Как сообщал УНН, большинство обстрелов на Донбассе происходят ночью.