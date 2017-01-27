Сьогодні останній день візиту А.Хуга на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні останній день 10-денного візиту на Донбас першого заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга. Про це він повідомив під час відео-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні останній день мого 10-денного візиту на Донбас. Мої колеги та я об’їздили усю лінію зіткнення від Азовського моря до Луганська. Було сумно бачити, що майже нічого не змінилося, насильство досі триває”, — сказав А.Хуг.
Також він повідомив, що нічні камери спостереження зафіксували вхідний та вихідний вогонь в районі Станиці Луганської, що свідчить про порушення обома сторонами режиму розведення сил та засобів на цій ділянці.
Як повідомляв УНН, більшість обстрілів на Донбасі відбувається вночі.