Сьогодні останній день візиту А.Хуга на Донбас

“Сьогодні останній день мого 10-денного візиту на Донбас. Мої колеги та я об’їздили усю лінію зіткнення від Азовського моря до Луганська. Було сумно бачити, що майже нічого не змінилося, насильство досі триває”, — сказав А.Хуг.

Також він повідомив, що нічні камери спостереження зафіксували вхідний та вихідний вогонь в районі Станиці Луганської, що свідчить про порушення обома сторонами режиму розведення сил та засобів на цій ділянці.

Як повідомляв УНН, більшість обстрілів на Донбасі відбувається вночі.