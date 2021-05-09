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Сегодня вступает в силу закон о “декрете” для пап

Сегодня вступает в силу закон о “декрете” для пап

Киев  •  УНН

 • 20119 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий возможность папе тоже взять декретный отпуск. Он вступает в действие сегодня, 9 мая, после обнародования днем ранее в “Голосе Украины”, передает УНН.

Детали

Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялась на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Закон, который подписал глава государства, вводит новый вид отпуска - одноразовая отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушки или дед, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживает за ней.

Законом также определено отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Напомним

6 мая президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" № 1401-их, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021.

Фонд социального страхования Украины выплатил 4, 9 млрд грн декретных в 2020 году, что на 0,4 млрд грн, или почти 9% больше, чем годом ранее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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