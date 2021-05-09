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Сьогодні набуває чинності закон про “декрет” для татусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечує можливість тату теж взяти декретну відпустку. Він вступає у дію сьогодні, 9 травня, після оприлюднення днем раніше у “Голосі України”, передає УНН.

Деталі

Раніше така відпустка батькові дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за малюком, надавалася на підставі довідки з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.

Закон, що його підписав Глава держави, запроваджує новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується коштом роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловіку, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Законом також визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

Також встановлено право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Цей закон дасть змогу створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Нагадаємо

6 травня президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною“ № 1401-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Фонд соціального страхування України виплатив 4,9 млрд грн декретних у 2020 році, що на 0,4 млрд грн, або майже 9% більше, ніж роком раніше.

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