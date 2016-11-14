Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 430 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 300 транспортных средств, а на выезд 280 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/150; "Марьинка" - 250/180; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 40/60.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, пассажиро-транспортный поток оставался довольно интенсивным. Вчера он характеризовался определенным увеличением по сравнению с прошлыми сутками.
В общем КПВВ пересекли 21 900 человек и 3,4 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 5510 человек и 550 транспортных средств;
"Марьинка" - 6050 человек и 1115 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3600 человек и 1035 транспортных средств;
"Гнутово" - 2395 человек и 680 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 4360 человек.
В то же время, за сутки в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" были задержаны два транспортных средства с различными грузами, которые перевозили на подконтрольную боевикам территорию. На одной из машин везли почти две тысячи пачек сигарет и 125 кг сыра на общую сумму около 60 тыс. гривен. На другом авто перевозили медико-косметические препараты стоимостью 80 тыс. гривен. Машины вместе с грузами передали представителям сводной мобильной группы и фискальной службы для принятия правовых решений.