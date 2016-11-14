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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 430 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 430 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 300 транспортних засобів, а на виїзд 280 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/150; “Мар’їнка” — 250/180; “Новотроїцьке” — 0/10; “Гнутове” — 40/60.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік залишався досить інтенсивним. Вчора він характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попередньою добою.

Загалом КПВВ перетнуло 21,9 тисяч осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 5510 осіб та 550 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6050 осіб та 1115 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3600 осіб та 1035 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2395 осіб та 680 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 4360 осіб.

Водночас, за добу в КПВВ “Гнутове” та “Мар’їнка” були затримані два транспортних засоби з різноманітними вантажами, які перевозили на підконтрольну бойовикам територію. Однією з автівок везли майже дві тисячі пачок сигарет та 125 кг сиру на загальну суму близько 60 тисяч гривень. Іншим авто перевозили медично-косметичні препарати вартістю 80 тисяч гривень. Автівки разом з вантажами передані представникам зведеної мобільної групи та фіскальної служби для прийняття правових рішень.

Українські Національні Новини

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