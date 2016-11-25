Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей

Так, утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/170; "Марьинка" - 200/220; "Новотроицкое" - 0/90; "Гнутово" - 80/40.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекло 27,1 тысячи человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 7385 человек и 775 транспортных средств;

"Марьинка" - 6205 человек и 1065 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5605 человек и 1105 транспортных средств;

"Гнутово" - 3500 человек и 770 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 4385 человек.

В то же время, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд до неконтролируемой территории последовала грузовик от благотворительной организации. Транспортное средство перевозил для жителей Донецкой области медицинские средства общим весом почти 6 тонн.