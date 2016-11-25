Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок

Так, вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/170; “Мар’їнка” — 200/220; “Новотроїцьке” — 0/90; “Гнутове” — 80/40.

Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнуло 27,1 тисяча осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 7385 осіб та 775 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6205 осіб та 1065 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5605 осіб та 1105 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3500 осіб та 770 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 4385 осіб.

Водночас, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідувала вантажівка від благодійної організації. Транспортний засіб перевозив для мешканців Донецької області медичні засоби загальною вагою майже 6 тонн.