Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей

Так, сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 100/60.

В общем КПВВ пересекло 29 тысяч человек и 3,8 тысяч транспортных средств. В контрольных пунктах въезда-выезда пересекло такое количество лиц и транспорта:

"Майорское" - 7425 человек и 870 транспортных средств;

"Марьинка" - 6490 человек и 1010 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5925 человек и 1060 транспортных средств;

"Гнутово" - 3985 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 5240 человек.