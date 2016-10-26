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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок

Київ • УНН

 • 7012 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 170 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні зранку в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/50; “Мар’їнка” — 250/170; “Новотроїцьке” — 0/30; “Гнутове” — 100/60.

Загалом КПВВ перетнуло 29 тисяч осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду перетнула така кількість осіб та транспорту:

“Майорське” — 7425 осіб та 870 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6490 осіб та 1010 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5925 осіб та 1060 транспортних засобів;

“Гнутове” — 3985 осіб та 860 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 5240 осіб.

Українські Національні Новини

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