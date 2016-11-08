Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/120; "Марьинка" - 220/180; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 10/20.

В целом за прошедшие сутки в оба направления через КПВВ направлялось 25,4 тыс. человек и 4,6 тыся. транспортных средств. В целом в течение минувших суток контрольные пункты въезда-выезда пересекло 19,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 4985 человек и 670 транспортных средств;

"Марьинка" - 5060 человек и 1100 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4115 человек и 940 транспортных средств;

"Гнутово" - 2645 человек и 625 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2830 человек.

В то же время, пограничники Краматорского и Донецкого отрядов предотвратили незаконное перемещение более 18 тонн продуктов питания, а также комплектующих к компьютерной технике и тому подобное. Стоимость всех товаров достигла 720 тыс. гривен.

Кроме того, в КПВВ "Майорское" пограничники в легковом автомобиле под управлением гражданина Украины обнаружили пневматический пистолет, который наш соотечественник пытался вывезти на неконтролируемую территорию. Пистолет и гражданина передали представителям полиции для принятия правового решения.