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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

Київ • УНН

 • 7119 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 220 транспортних засобів, а на виїзд 180 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/120; “Мар’їнка” — 220/180; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 10/20.

Загалом минулої доби в обидва напрямки через КПВВ прямувало 25,4 тисяч осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів. Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 19,6 тисяч осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4985 осіб та 670 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5060 осіб та 1100 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4115 осіб та 940 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2645 осіб та 625 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2830 осіб.

Водночас, прикордонники Краматорського та Донецького загонів запобігли незаконному переміщенню більше 18 тонн продуктів харчування, а також комплектуючих до комп’ютерної техніки тощо. Вартість всіх товарів сягнула 720 тисяч гривень.

Крім того, в КПВВ “Майорське” прикордонним в легковому автомобілі під керуванням громадянина України виявили пневматичний пістолет, який наш співвітчизник намагався вивезти на неконтрольовану територію. Пістолет та громадянина передано представникам поліції для прийняття правового рішення.

Українські Національні Новини

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