Сегодня на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. По прогнозам синоптиков сегодня, 3 февраля, в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 февраля в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -5 -7° мороза, днем 0 +2° тепла.
Как сообщал УНН, сегодня, 3 февраля, в большинстве областей пройдет снег и мокрый снег. Теплая погода ожидается в западных областях, днем до +3 +9°. На остальной территории ночью -2 -9 °, на востоке до -10 -16°, в течение дня ожидается от -5° мороза до +2° тепла, на востоке -4 -9° мороза.
Также напомним, что из-за ухудшения погодных условий на некоторых автодорогах Украины ограничено движение транспорта.