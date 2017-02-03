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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58576 перегляди

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Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця

Київ • УНН

 • 8499 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. За прогнозами синоптиків сьогодні, 3 лютого, в Києва очікується хмарна з проясненнями погода, на дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 3 лютого в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень очікується мокрий сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 лютого, у більшості областей пройде сніг і мокрий сніг. Найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до +3+9°. На решті території вночі −2-9°, на сході до −10-16°, протягом дня очікується від −5° морозу до +2° тепла, на сході −4-9° морозу.

Також нагадаємо, що через погіршення погодних умов на деяких автошляхах України обмежено рух транспорту.

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