Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. За прогнозами синоптиків сьогодні, 3 лютого, в Києва очікується хмарна з проясненнями погода, на дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 3 лютого в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень очікується мокрий сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 лютого, у більшості областей пройде сніг і мокрий сніг. Найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до +3+9°. На решті території вночі −2-9°, на сході до −10-16°, протягом дня очікується від −5° морозу до +2° тепла, на сході −4-9° морозу.
Також нагадаємо, що через погіршення погодних умов на деяких автошляхах України обмежено рух транспорту.