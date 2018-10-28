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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157625 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138830 просмотра

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Сегодня на Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

В частности, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука.

На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного и Лебединского со станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры.

Напомним, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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