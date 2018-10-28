Сегодня на Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
В частности, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука.
На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного и Лебединского со станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
Вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры.
Напомним, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск.