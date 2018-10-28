Сьогодні на Донбасі бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Зокрема, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука.
На Приазов'ї, окрім стрілецької зброї, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного та Лебединського зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи.
Нагадаємо, 27 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.