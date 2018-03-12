Сегодня на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня в западных, северных и в центральных областях местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.
На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.
Температура в западных областях 9-14°; в восточных областях около 0°; на остальной территории 3-8° тепла, в южной части до 11°.