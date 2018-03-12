Сьогодні на більшості території України очікуються опади у вигляді дощу

Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, подекуди пориви 15-20 м/с.

На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура у західних областях 9-14°; у східних областях близько 0°; на решті території 3-8° тепла, у південній частині до 11°.