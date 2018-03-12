Сьогодні на більшості території України очікуються опади у вигляді дощу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні у західних, північних та у центральних областях місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах помірний дощ; на решті території без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, подекуди пориви 15-20 м/с.
На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Температура у західних областях 9-14°; у східних областях близько 0°; на решті території 3-8° тепла, у південній частині до 11°.