Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня в Украине на большинстве территории синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Прогноз погоды по Украине на 3 декабря: В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Одесской и Николаевской дожди, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно северный, 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 0-5 ° тепла, в южной части и восточных областях — 7-12 °, в Крыму — 13-18 °.