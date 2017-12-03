Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег

“Прогноз погоды по Украине на 3 декабря: В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Одесской и Николаевской дожди, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно северный, 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 0-5 ° тепла, в южной части и восточных областях — 7-12 °, в Крыму — 13-18 °.