Сьогодні на більшості території України очікуються дощ та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на більшості території синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Прогноз погоди по Україні на 3 грудня: У західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на Одещині та Миколаївщині дощі, на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер осікується переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 0-5° тепла, у південній частині та східних областях — 7-12°, в Криму — 13-18°.