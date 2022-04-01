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Сегодня эвакуировали более 6 тысяч человек - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение текущих суток удалось эвакуироваться более 6 тысяч человек. Об этом в своем Telegram сообщил советник руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Сегодня эвакуировали более 6 тысяч человек - ОП

Детали

Донецкая область:

  • Мариуполь - 3 071 человек.

Луганская область:

  • Северодонецк - 285 человек;
  • Рубежное - 60 человек;
  • Лисичанск - 1 300;
  • Кременная – 52 человека;
  • Попасная – 38 человек.

Запорожская область: 

  • Пологы - 452 человека;
  • Васильевка - 180 человек;
  • Мелитополь - 813;
  • Бердянск - 15 человек.

Цитата

"Мы ожидаем в Запорожье людей, которые, наконец, выехали автобусами и частным транспортом из Бердянска и Мелитополя. Они прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке", - говорится в сообщении.

А именно:

  • 42 автобусы из Бердянска с мариупольцами;
  • 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями;
  • 300 автомобилей частного транспорта.

Добавим

Сегодня началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.

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