Сегодня эвакуировали более 6 тысяч человек - ОП

Детали

Донецкая область:



Мариуполь - 3 071 человек.



Луганская область:



Северодонецк - 285 человек;



Рубежное - 60 человек;



Лисичанск - 1 300;



Кременная – 52 человека;



Попасная – 38 человек.



Запорожская область:



Пологы - 452 человека;



Васильевка - 180 человек;



Мелитополь - 813;



Бердянск - 15 человек.



Цитата

"Мы ожидаем в Запорожье людей, которые, наконец, выехали автобусами и частным транспортом из Бердянска и Мелитополя. Они прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке", - говорится в сообщении.

А именно:



42 автобусы из Бердянска с мариупольцами;



12 автобусов из Мелитополя с местными жителями;



300 автомобилей частного транспорта.



Добавим

Сегодня началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.