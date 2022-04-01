Сегодня эвакуировали более 6 тысяч человек - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение текущих суток удалось эвакуироваться более 6 тысяч человек. Об этом в своем Telegram сообщил советник руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Донецкая область:
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- Мариуполь - 3 071 человек.
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Луганская область:
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- Северодонецк - 285 человек;
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- Рубежное - 60 человек;
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- Лисичанск - 1 300;
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- Кременная – 52 человека;
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- Попасная – 38 человек.
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Запорожская область:
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- Пологы - 452 человека;
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- Васильевка - 180 человек;
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- Мелитополь - 813;
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- Бердянск - 15 человек.
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Цитата
"Мы ожидаем в Запорожье людей, которые, наконец, выехали автобусами и частным транспортом из Бердянска и Мелитополя. Они прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке", - говорится в сообщении.
А именно:
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- 42 автобусы из Бердянска с мариупольцами;
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- 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями;
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- 300 автомобилей частного транспорта.
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Добавим
Сегодня началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.