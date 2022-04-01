Сьогодні евакуювали більше 6 тисяч людей - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Протягом поточної доби вдалося евакуюватися понад 6 тисяч людей. Про це у своєму Telegram повідомив радник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Деталі
Донецька область:
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- Маріуполь - 3 071 людина.
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Луганська область:
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- Сєвєродонецьк – 285 людей;
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- Рубіжне – 60 людей;
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- Лисичанськ – 1 300 людей;
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- Кремінна – 52 людини;
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- Попасна – 38 людей.
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Запорізька область:
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- Пологи - 452 людини;
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- Василівка - 180 людей;
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- Мелітополь - 813 людей;
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- Бердянськ - 15 людей.
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Цитата
"Ми очікуємо у Запоріжжі людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці", - йдеться в повідомленні.
А саме:
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- 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями;
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- 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями;
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- 300 автомобілів приватного транспорту.
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Додамо
Сьогодні розпочалася чергова евакуація мирних жителів. Зокрема, з Бердянська до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона, до якої доєдналося багато приватного транспорту, до Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації, очікується прибуття рекордної кількості маріупольців.