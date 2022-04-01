Сьогодні евакуювали більше 6 тисяч людей - ОП

Деталі

Донецька область:



Маріуполь - 3 071 людина.



Луганська область:



Сєвєродонецьк – 285 людей;



Рубіжне – 60 людей;



Лисичанськ – 1 300 людей;



Кремінна – 52 людини;



Попасна – 38 людей.



Запорізька область:



Пологи - 452 людини;



Василівка - 180 людей;



Мелітополь - 813 людей;



Бердянськ - 15 людей.



Цитата

"Ми очікуємо у Запоріжжі людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Вони пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці", - йдеться в повідомленні.

А саме:



42 автобуси з Бердянська з маріупольцями;



12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями;



300 автомобілів приватного транспорту.



Додамо

Сьогодні розпочалася чергова евакуація мирних жителів. Зокрема, з Бердянська до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона, до якої доєдналося багато приватного транспорту, до Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації, очікується прибуття рекордної кількості маріупольців.