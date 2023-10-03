"Сегодня хорошо поработали": Олещук показал отражение вражеской атаки ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Силы обороны хорошо поработали по отражению ночной атаки российских войска на юге и востоке Украины, сообщил во вторник командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет УНН.
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"Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Одесской областях. 30 из 32 воздушных целей уничтожено подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования «Восток», 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг», истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - написал Олещук в Telegram и показал видео.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 29 "шахедов" и одну ракету "Искандер-К".