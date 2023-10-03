"Сьогодні добре попрацювали": Олещук показав відбиття ворожої атаки вночі

Цитата

"Сьогодні добре попрацювали в Дніпропетровській та Одеській областях. 30 із 32 повітряних цілей знищено підрозділами 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід», 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь», винищувальною авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - написав Олещук у Telegram і показав відео.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 29 "шахедів" і одну ракету "Іскандер-К".