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Сегодня День освобождения Украины от фашистских захватчиков - сейчас украинцы тоже очищают свою землю от оккупантов

Киев • УНН

 • 126105 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Событие было официально было основано в 2009 году, согласно указу президента, пишет УНН.

Сегодня День освобождения Украины от фашистских захватчиков - сейчас украинцы тоже очищают свою землю от оккупантов

Освобождение Украины, потери в войне

Именно 28 октября 1944 года территория современной Украины окончательно была освобождена от фашистских войск.

Это стало следствием нескольких масштабных наступательных операций. Первая из них — Донбасская — началась 13 августа 1943 года. Далее были Киевская, Корсунь-Шевченковская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская операции.

Украина понесла большие человеческие потери в Второй мировой войне. Если попытаться суммировать все озвученные учеными данные, то получится, что человеческие они составляют около 9 миллионов человек. Из них:

— более 5 миллионов гражданских;

— 3-4 миллиона военнослужащих.

За время войны в ряды советской армии было призвано около 7 миллионов украинцев. Половина из вернувшихся с фронта были инвалидами.

В Украине было полностью разрушено около 700 городов и 28 тысяч сел. Общий ущерб Украины по итогам Второй мировой войны оценивают в 45% от ущерба советского союза.

Около 250 тысяч этнических украинцев во время Второй мировой войны воевали в рядах вооружённых сил Польши, США, Канады и Франции.

Более 100 тысяч украинцев боролись за независимость в рядах Украинской повстанческой армии.

История повторяется

Через 79 лет после освобождения Украины от фашистов, ее приходится освобождать от рашистов.

Полномасштабная российская агрессия, которая началась 24 февраля, снова принесла на нашу землю войну.

В прошлом году в результате удачных наступательных операций удалось изгнать оккупантов из части Херсонской области и освободить практически всю Харьковскую область.

Сейчас ВСУ в тяжелых боях вытесняют оккупантов и метр за метром продвигаются в Запорожской и Донецкой областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны вытесняют врага в районах Вербового, Новопрокоповки и Копанов — Генштаб

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