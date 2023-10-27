Сьогодні День звільнення України від фашистських загарбників – нині українці теж очищають свою землю від окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні відзначається День звільнення Україні від фашистських загарбників. Подія була офіційно була започаткована у 2009 році, згідно указу президента, пише УНН.
Звільнення України, втрати у війні
Саме 28 жовтня 1944 року територія сучасної України остаточно була звільнена від фашистських військ.
Це стало наслідком декількох масштабних наступальних операцій. Перша з них — Донбаська — розпочалася 13 серпня 1943 року. Далі були Київська, Корсунь-Шевченківська, Львівсько-Сандомирська, Східно-Карпатська операції.
Україна зазнала великих людських втрат у Другій світовій війні. Якщо спробувати підсумувати усі озвучені науковцями дані, то вийде, що людські вони становлять близько 9 мільйонів осіб. З них:
— понад 5 мільйонів цивільних;
— 3-4 мільйони військовослужбовців.
За час війни до лав радянської армії було призвано близько 7 мільйонів українців. Половина з тих, хто повернулися з фронту були інвалідами.
В Україні було повністю зруйновано близько 700 міст та 28 тисяч сіл. Загальний збиток України за підсумками Другої світової війни оцінюють у 45% від збитку радянського союзу.
Близько 250 тисяч етнічних українців під час Другої світової війни воювали у лавах збройних сил Польщі, США, Канади та Франції.
Понад 100 тисяч українців виборювали незалежність у лавах Української повстанської армії.
Історія повторюється
Через 79 років після звільнення Україні від фашистів, її доводиться звільняти від рашистів.
Повномасштабна російська агресія, яка розпочалася 24 лютого, знову принесла на нашу землю війну.
Минуло року у результаті вдалих наступальних операцій вдалося вигнати окупантів з частини Херсонської області та звільнити практично всю Харківську область.
Нині ЗСУ у важких боях витісняють окупантів і метр за метром просуваються у Запорізькій та Донецькій областях.
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