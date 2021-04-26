Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы

Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 километров от места происшествия. Однако масштабы аварии были намного больше. Кроме украинских населенных пунктов, пострадавших от катастрофы, радиационному загрязнению подверглись поселка 19 регионов России, в которых проживали почти 3 млн человек. Также радиация быстро распространилась на некоторых территориях Беларуси и достигла Европы.
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Последствия катастрофы
О том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, жители близлежащих регионов узнали только через несколько дней. В стране началось активное аккумулирование сил для ликвидации последствий аварии. Тогда на тушение пожара были брошены не только специализированные пожарные силы, но и гражданские. Во время этих работ множество людей получили смертельные дозы облучения. В 2000-х годах мировое сообщество объединило свои силы для решения “чернобыльской проблемы”.
ЧАЭС в 2021 году
В этом году, в связи с карантинными ограничениями на Киевщине, Чернобыльская АЭС перешла на особый режим работы.