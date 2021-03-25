Чорнобильська АЕС переходить на особливий режим роботи

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Відповідно до постанови КМУ про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 “Про введення простою на підприємстві”.

Щонайменше, до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єкта, а також до роботи також залучатимуться працівники, участь яких у виробничому процесі станції в той, чи інший момент під час простою буде конче необхідна.

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Нагадаємо

З 24 березня на Київщині запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені Урядом для “червоної” зони.