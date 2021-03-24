Уряд виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду.
Кабмін виділив 1 364 876,2 тис. грн на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта "Укриття" і визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Доповнення
Рахункова палата виявила використання з порушеннями 702 млн грн з витрачених 2,57 млрд грн на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) у 2018 — 2019 роках.