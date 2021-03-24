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Уряд виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків ЧАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду.

Кабмін виділив 1 364 876,2 тис. грн на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта "Укриття" і визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Доповнення

Рахункова палата виявила використання з порушеннями 702 млн грн з витрачених 2,57 млрд грн на підтримку в безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) у 2018 — 2019 роках.

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