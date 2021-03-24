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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49473 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68858 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109195 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144815 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195623 просмотра

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Правительство выделило около 1,4 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Правительство выделило около 1,4 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 19171 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил около 1,4 млн грн на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин выделил 1 364 876,2 тыс. грн в поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие" и определил мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Дополнение

Счетная палата выявила использование с нарушениями 702 млн грн из потраченных 2,57 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 2018 - 2019 годах.

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