Карантинні обмеження на Київщині: що буде заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Київщині запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені Урядом для "червоної" зони відсьогодні, 24 березня. Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку голови ОДА Василя Володіна.
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Інформують, що на рівні Київської обласної комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення не зупиняти роботу громадського транспорту.
Проте регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у автомобільному та залізничному транспорті, а також тролейбусах в межах нашого регіону можуть здійснюватись виключно в кількості 50 % місць для сидіння.
Усі посилені обмеження діятимуть на Київщині до прийняття Державною комісією з питань ТЕБ і НС відповідного рішення про скасування “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо
На Сумщині з 24 березня діє “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.