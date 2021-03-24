Карантинні обмеження на Київщині: що буде заборонено

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Інформують, що на рівні Київської обласної комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення не зупиняти роботу громадського транспорту.

Проте регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у автомобільному та залізничному транспорті, а також тролейбусах в межах нашого регіону можуть здійснюватись виключно в кількості 50 % місць для сидіння.

Усі посилені обмеження діятимуть на Київщині до прийняття Державною комісією з питань ТЕБ і НС відповідного рішення про скасування “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо

На Сумщині з 24 березня діє “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.