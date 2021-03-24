Карантин в Киевской области: что будет запрещено

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 15143 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 27799 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 101101 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137432 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191509 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191604 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276349 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321541 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киевской области вводятся ограничительные противоэпидемические меры, установлены правительством для “красной” зоны с сегодняшнего дня, 24 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя ОГА Василия Володина.

Детали

Информируют, что на уровне Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение не останавливать работу общественного транспорта.

Однако регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в автомобильном и железнодорожном транспорте, а также троллейбусах в пределах нашего региона могут осуществляться исключительно в количестве 50% мест для сидения.

Все усиленные ограничения будут действовать в Киевской области до принятия Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС соответствующего решения об отмене “красного” уровня эпидемической опасности.

Напомним

На Сумщине с 24 марта действует “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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