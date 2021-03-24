Сумщина у “червоній зоні”: що заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Сумщині з 24 березня діє “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.
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Згідно з протоколом засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території Сумської області встановлено з 00 год. 00 хв. 24 березня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Обласна комісія дозволила здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, електричним та залізничним транспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні із суворим дотриманням карантинних вимог та кількістю пасажирів, що не перевищує кількість посадочних місць.
В області забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів, закладів торгівлі та побутового обслуговування населення.
Заборонена робота закладів культури, проведення культурно-масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
Заборонена робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23.00 до 6.00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
Заборонена діяльність ринків, крім продовольчих.Заборонено відвідування закладів освіти, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів.
Заборонено проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації. Заборонено перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Нагадаємо
На території Львівської області з 25 березня встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.