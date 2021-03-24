Сумская область в "красной зоне": что запрещено

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Сумской области с 24 марта действует “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Детали

Согласно протоколу заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Сумской области установлен с 00 ч. 00 мин. 24 марта “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Областная комиссия разрешила осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, электрическим и железнодорожным транспортом в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении со строгим соблюдением карантинных требований и количеством пассажиров, не превышает количество посадочных мест.

В области запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос, торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, предприятий торговли и бытового обслуживания населения.

Запрещена работа учреждений культуры, проведение культурно-массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

Запрещена работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23.00 до 6.00 следующего дня, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Запрещена деятельность рынков, кроме продовольчих.Заборонено посещения учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов.

Запрещено проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Запрещено пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Напомним

На территории Львовской области с 25 марта установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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