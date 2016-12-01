Сегодня 25-я годовщина Всеукраинского референдума за независимость
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня отмечается 25-я годовщина Всеукраинского референдума, на котором миллионы украинцев подтвердили свое желание жить в самостоятельном государстве, передает УНН.
С годовщиной украинцев поздравило руководство государства.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех с 25-й годовщиной Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины.
"Призываю к единству и конструктивному сотрудничеству, консолидированным усилиям во имя мира, благополучия и процветания нашего государства. Мы обязательно победим", - отметил Президент.
Поздравил с годовщиной и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
"Украинский референдум 1 декабря 1991 года был похоронами "Империи зла" - Советского Союза. В то же время наш референдум стал логическим продолжением тысячелетней истории украинского государства", - отметил он.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сегодняшний день является свидетельством непоколебимой веры и воли украинцев построить собственное независимое государство.
"В этот день, ровно 25 лет назад состоялся Всеукраинский референдум, на котором миллионы украинцев подтвердили свое желание жить в самостоятельном государстве. Искренне поздравляю всех с праздничным днем, который свидетельствует о нашей непоколебимой вере и воле строить собственную независимую Украину", - отметил В.Гройсман.