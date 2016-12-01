Сьогодні 25-а річниця Всеукраїнського референдуму за незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні відзначається 25-а річниця Всеукраїнського референдуму, на якому мільйони українців підтвердили своє бажання жити в самостійній державі, передає УНН.
З річницею українців привітало керівництво держави.
Президент України Петро Порошенко привітав усіх із 25-ю річницею Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України.
"Закликаю до єдності і конструктивної співпраці, консолідованих зусиль в ім’я миру, добробуту і процвітання нашої держави. Ми обов’язково переможемо", - зазначив Президент.
Також привітав із річницею голова Верховної Ради Андрій Парубій.
"Український референдум 1 грудня 1991-го року був похороном "Імперії зла" – Радянського Союзу. У той самий час наш референдум став логічним продовженням тисячолітньої історії українського державотворення", - вказав він.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сьогоднішній день є свідченням непохитної віри і волі українців розбудовати власну незалежну державу.
"Цього дня, рівно 25 років тому, відбувся Всеукраїнський референдум, на якому мільйони українців підтвердили своє бажання жити в самостійній державі. Щиро вітаю всіх із святковим днем, який є свідченням нашої непохитної віри і волі розбудовати власну незалежну Україну", - зауважив В.Гройсман.