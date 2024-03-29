Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  70144 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  90117 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  101319 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  212576 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134081 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133416 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153100 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143089 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145242 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153329 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  212576 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  249935 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  607017 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  556114 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  567923 просмотра

Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

Национальный банк Украины расширяет публикацию статистики внешнего сектора в евро и гривне на своем веб-сайте, приводя ее в соответствие с практикой ЕС, поскольку Украина продвигается на пути к европейской интеграции и приобретению членства в ЕС.

Экономика •   •  11823 просмотра
Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

Министерство внутренних дел развернуло оперативную группу для реагирования на вызовы, связанные с возможными отключениями электроэнергии, вызванными массированными атаками России на украинские электростанции.

Общество •   •  13174 просмотра
МВД разворачивает оперативную группу для реагирования на сбои в электроснабжении

россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

87-летний мужчина получил ранения во время артиллерийского обстрела российскими войсками Купянска 29 марта.

Война •   •  12301 просмотра
россияне обстреляли Купянск из артиллерии: ранен 87-летний мужчина

Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

Ряд важных событий в мире криптовалют, включая регуляторные расследования, нарушения безопасности, рост сети и громкие судебные дела, подчеркивают стремительное развитие и вызовы, с которыми сталкивается эта индустрия.

Экономика •   •  11653 просмотра
Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА

Российские войска попытались поразить Днестровскую ГЭС на Буковине во время ракетной атаки, силы противовоздушной обороны сбили ракеты.

Война •   •  11893 просмотра
Атака рф на Буковину: отработала ПВО, уже найдены обломки двух ракет - ОВА

российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"

российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.

Война •   •  12165 просмотра
российские НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников дальнего действия - "АТЕШ"

Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА

Три человека, в том числе двое детей в возрасте 15 и 10 лет, получили легкие ранения в результате падения обломков от ракетного обстрела Одессы и были госпитализированы.

Война •   •  12943 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА

99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.

Война •   •  12334 просмотра
99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

По словам президента Зеленского, если Украина проиграет, путин может начать агрессию против Казахстана, стран Балтии, Польши, Германии и втянуть в войну НАТО.

Война •   •  14814 просмотра
Зеленский назвал страны, которые могут быть под угрозой в случае проигрыша Украины

Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59

29 марта 2024 года российские войска атаковали Одесскую область двумя управляемыми ракетами Х-59 с Черного моря, обе ракеты были сбиты Одесской зенитно-ракетной бригадой, но обломки ранили 15-летнего ребенка.

Война •   •  12384 просмотра
Авиаудар по Одесской области: россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59