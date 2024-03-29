Согласовывается с движением в ЕС: НБУ начнет публиковать статистику в евро

Национальный банк Украины расширяет публикацию статистики внешнего сектора данными в евро и гривне, на фоне того, как Украина продвигается на пути европейской интеграции и приобретения членства в ЕС, пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

"Национальный банк Украины расширяет данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на сайте НБУ. Такая практика согласуется с евроинтеграционным поступом Украины", - указали в регуляторе.

В НБУ при этом отметили, что с июня 2023 года Украина является кандидатом на членство в ЕС.

"Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и в национальной валюте является лучшей практикой для стран-кандидатов", - отметили в НБУ.

При этом сообщается, что статистическое описание данных, их анализ и прогноз будет обнародоваться, как и раньше, в долларах США.

Напомним

В НБУ указывали, что из-за увеличения объемов валютных операций в евро, вскоре может возникнуть дискуссия относительно перехода на привязки курса гривны к евро вместо доллара.