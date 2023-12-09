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Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 08:15  •  19228 просмотра

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Украина накладывает санкции на фирмы за поставки электроники, используемой в российских ракетах и беспилотниках, что свидетельствует о сложной международной цепочке поставок, в которую вовлечены несколько стран для обхода западных ограничений.

В последний украинский санкционный список попали компании, которые причастны к поставкам для военно-промышленного комплекса рф электроники в обход ограничений западных стран, пишет УНН.

Детали

В частности, под украинские санкции попала российская фирма "Леста-М", которая поставляет различные комплектующие и системы для российских ракет "Искандер", Кинжал" и "Точка-У".

СМИ писали, что микросхем на 1,7 миллиона долларов "Леста-М" закупила у Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП) Alfa. Но не напрямую, а через других контрагентов.

По данным The Insider, в россии самым важным торговым партнером "Компании Леста-М", согласно данным госзакупок, был АО "НИИ электронных приборов", с которым она заключила контракты на 43 млн рублей. Это предприятие входит в состав Ростеха через концерн "Техмаш". НИИЭП участвовало в разработке баллистических ракет "Искандер", а также в создании систем радиолокации для ракет "Кинжал", автоматики для ракет "Точка-У".

Кроме того, "Компания Леста-М" поставляла рижские микросхемы "Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который среди прочего производит зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2Е".

К клиентам "Компании Леста-М" также относятся: "Уфимское приборостроительное производственное объединение" (выпускает бортовые приборы для Су-27), "Уральский оптико-механический завод" (производит оптико-локационные станции для боевых самолетов), НИИ "Полюс" им. Стельмаха (производит оружие с лазерным наведением).

Также в последний санкционный список Украины попал ряд компаний, которые имеют связь с российской компанией "ЦСТ", занимающейся производством дронов "Ланцет". Это, в частности, казахское подразделение "ЦСТ".

А также российские фирмы "Орион", "Хартис ДВ", "Спел", "ОМП", "АйДи Солюшн". По информации СМИ, большинство из них закупают необходимые комплектующие в Китае. "АйДи Солюшн" через узбекскую фирму-прокладку Mvizion закупало продукцию американской компании Nvidia.

В целом схемы поставки электроники налажены через несколько десятков стран. Деятельность концерна "ЦСТ" связана с особой экономической зоной "Алабуга" (Республика Татарстан) на территории которой, как предполагают OSINT-расследователи, собираются "шахэды".

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз неоднократно выявляли иностранную микроэлектронику и технические компоненты в российском оружии, используемом против Украины.

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 Ранее эксперты КНИИСЭ уже установили, что компоненты иранских "шахедов", которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, происходят из 36 стран мира. Большинство компонентов электроники произведены на предприятиях США, Японии и стран Европы.

"Иран (как страну происхождения комплектующих - ред.) мы смогли обнаружить только на двигателе и на его составляющих. Тем более, что большая часть двигателя, опять-таки, европейская", - отметили эксперты.

Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.

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 Экономические аналитики убеждены, что россия пользуется запутанными торговыми путями и возможностью завозить подсанкционные товары, в том числе и микросхемы, через третьи страны. Это дает возможность обходить экспортный контроль, под который, в частности, попадут полупроводниковые технологии. Но россия завозит их через Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны.

Как правило, партия товара, который в конце концов попадает в россию, может быть продана и перепродана несколько раз, часто через легальные компании, прежде чем в конце концов попасть в нейтральную страну-посредника.

Данные свидетельствуют о том, что Китай сегодня является крупнейшим экспортером в россию микрочипов и других технологий, используемых в критически важных предметах вооружения.  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Збирають «шахеди»: до нового санкційного списку України потрапили компанії, що причетні до імпорту електроніки для ракет і дронів
Chessmen are being assembled: companies involved in the import of electronics for missiles and drones are on Ukraine's new sanctions list
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Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

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