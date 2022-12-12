Снегопад в Великобритании спровоцировал отмену или задержки десятков авиарейсов

Детали

В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник. Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.

Отменяются и откладываются рейсы в аэропорту "Гатвик".

Более того, сильный снегопад повлек за собой серию дорожно-транспортных происшествий в воскресенье.

Метеорологическое бюро Британии заявило, что предупреждение о суровой погоде будет действовать до утра понедельника почти по всей стране.

Дополнение

Украину также засыпает снегом. При этом наша столица не теряет своей красоты даже в самые трудные времена. Предлагаем вам посмотреть подборку фотографий.