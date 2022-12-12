Снегопад в Великобритании спровоцировал отмену или задержки десятков авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Великобританию вчера и сегодня накрыл снегопад. Из-за непогоды отменены или отложены десятки рейсов, также наблюдается большое количество ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание BBC.
Детали
В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник. Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.
Отменяются и откладываются рейсы в аэропорту "Гатвик".
Более того, сильный снегопад повлек за собой серию дорожно-транспортных происшествий в воскресенье.
Метеорологическое бюро Британии заявило, что предупреждение о суровой погоде будет действовать до утра понедельника почти по всей стране.
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