Снігопад у Великій Британії спровокував відміну і затримки десятків авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Велику Британію вчора та сьогодні накрив снігопад. Через негоду скасовані або відкладені десятки авіарейсів, також спостерігається велика кількість ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання ВВС.
Деталі
В аеропорту "Хітроу" лише у неділю скасували понад 50 рейсів через спричинені погодою обмеження. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються і в понеділок. Аеропорт "Станстед" оголосив про повне призупинення роботи - злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання.
Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту "Гатвік".
Понад те, сильний снігопад спричинив серію дорожньо-транспортних пригод у неділю.
Метеорологічне бюро Британії заявило, що попередження про сувору погоду діятиме до ранку понеділка майже по всій країні.
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