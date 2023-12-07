Снег, дождь и морозы: синоптики дали прогноз на трое суток
Киев • УНН
Снег, дождь и гололедица ожидаются по всей территории Украины с понижением температуры до 9° мороза в ближайшие три дня.
В ближайшие три дня в Украине ожидают снег, дождь и снижение температуры до 9° мороза, передает УНН со ссылкой на ссылкой на Укргидрометцентр.
Как сообщают синоптики, сегодня в большинстве западных областей снег, в южных, центральных и Донецкой областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед; на остальной территории без существенных осадков; температура в северных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 5° тепла.
8 декабря в Украине кроме запада, снег и мокрый снег, в южной части преимущественно дождь, в центральных и восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед, 9 декабря в южной части небольшой дождь, в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; в восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с; температура в северных и западных областях ночью 4-9° ночи мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью и днем 0-5° мороза, на Закарпатье и юге страны ночью и днем 0-5° тепла, добавили в Укргидрометцентре.
На дорогах большинства областей гололедица.
Снег, дождь и морозы: синоптики дали прогноз на трое суток
Снег, дождь и гололедица ожидаются по всей территории Украины с понижением температуры до 9° мороза в ближайшие три дня.
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