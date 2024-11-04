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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 101297 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 147229 просмотра

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Смертельное ДТП с автобусом в Киеве: количество пострадавших растет

Смертельное ДТП с автобусом в Киеве: количество пострадавших растет

Киев  •  УНН

08:12 • 2003 просмотра

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На улице Академика Заболотного в Киеве столкнулись Mercedes-Benz, Lada Niva и автобус Mitsubishi. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадавших госпитализированы.

В результате ДТП с автобусом в Киеве количество пострадавших возросло до 4 человек, один человек погиб, сообщили в ГУ ГСЧС в столице, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло на улице Академика Заболотного 4 ноября около 07:19.

В результате столкновения двух легковых автомобилей - «Mercedes-Benz» и «Lada Niva», а также автобуса «Mitsubishi», как указано, были зажаты водитель и пассажиры.

До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя.

«Всего в результате аварии один человек погиб, четверо - были госпитализированы», - сообщили в ГСЧС.

Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств ДТП.

Масштабное ДТП с автобусом и грузовиком произошло утром в Киеве: есть погибший4 ноября 2024, 07:25 • 5718 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
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