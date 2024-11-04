Смертельное ДТП с автобусом в Киеве: количество пострадавших растет
Киев • УНН
На улице Академика Заболотного в Киеве столкнулись Mercedes-Benz, Lada Niva и автобус Mitsubishi. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадавших госпитализированы.
В результате ДТП с автобусом в Киеве количество пострадавших возросло до 4 человек, один человек погиб, сообщили в ГУ ГСЧС в столице, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло на улице Академика Заболотного 4 ноября около 07:19.
В результате столкновения двух легковых автомобилей - «Mercedes-Benz» и «Lada Niva», а также автобуса «Mitsubishi», как указано, были зажаты водитель и пассажиры.
До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя.
«Всего в результате аварии один человек погиб, четверо - были госпитализированы», - сообщили в ГСЧС.
Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств ДТП.
Масштабное ДТП с автобусом и грузовиком произошло утром в Киеве: есть погибший4 ноября 2024, 07:25 • 5718 просмотров